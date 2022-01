Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo domani per forti raffiche di vento e mare agitato

MeteoWeb

“Nella giornata di mercoledì 12 gennaio la ventilazione da nord-est sarà associata a raffiche di forte intensità, comprese tra 62 e 74 km/h o superiori, sulle aree del crinale appenninico.

Nelle prime ore della giornata mare agitato al largo con altezza dell’onda superiore a 2,5 m, poi in attenuazione.

Le previsioni dell’altezza dell’onda e del livello del mare sotto costa sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina“: Arpae e la Protezione civile regionale dell’Emilia–Romagna hanno diramato un’allerta meteo codice giallo per “vento e stato del mare” valida “dalle 00:00 del 12 gennaio 2022 fino alle 00:00 del 13 gennaio 2022“.