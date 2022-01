Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani previste nevicate sul settore orientale

MeteoWeb

“Per la giornata di domenica 9 gennaio sono previste nevicate di debole/moderata intensità (localmente le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve) sul settore orientale, con accumuli intorno ai 5-10 cm per le zone di collina e localmente di pianura e punte superiori ai 15 cm per le zone di montagna. Nevicate più deboli e di breve durata potranno interessare le restanti aree. Sono inoltre previsti fino al primo mattino sul crinale appenninico venti forti da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore“: Arpae e la Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per neve relativamente alle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.

L’avviso è valido “dalle 00:00 del 9 gennaio 2022 fino alle 00:00 del 10 gennaio 2022“.