Allerta Meteo Firenze: codice giallo per rischio neve sulle zone collinari

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per nevicate domani nel Fiorentino: lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda tutte le aree della Città Metropolitana di Firenze ad esclusione del Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera.

L’avviso scatterà dalle ore 6 e si concluderà alle 18 dello stesso giorno. Secondo gli esperti per la giornata di domani è previsto un peggioramento per il rapido ingresso di aria fredda e perturbata con rovesci temporaleschi sulle zone costiere e nevicate fino a quote collinari o localmente di pianura sulle zone interne.

Nel corso della mattinata sono possibili deboli nevicate sulle zone interne generalmente fino a quote collinari (oltre 400-500 metri) e fino ai fondovalle di Alto Mugello, Casentino e della provincia di Arezzo. La Città Metropolitana ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali e la massima attenzione alla guida.