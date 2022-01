Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: domani piogge abbondanti, neve e vento forte

MeteoWeb

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di colore ‘giallo’, valida dalle 14 di domani, mercoledì 5 gennaio, alle 8 di giovedi’ 6, per neve e vento forte previsti su alcune aree della regione. Domani – informa il bollettino – arrivera’ un fronte atlantico preceduto da correnti sud-orientali e seguito da correnti fredde nord-orientali. Al mattino sono previste piogge abbondanti sulla zona montana, specie sulle Prealpi Giulie, da deboli a moderate su bassa pianura e costa, quota neve oltre i 1300 metri verso il Cadore e 1600 metri circa sulle altre zone. Soffiera’ Scirocco in genere moderato sulla costa, mentre in quota soffiera’ vento da sud-ovest.

In giornata sono previste nevicate abbondanti, anche intense su Alpi Giulie e Tarvisiano, con quota neve in rapido calo fino a fondovalle (300-500 metri circa). Venti sostenuti da nord-est dal pomeriggio, anche forti di Bora sulla costa dalla sera, quando potrebbe nevicare anche sul Carso; su pianura e costa sara’ probabile pioggia mista a neve. Giovedi’ al mattino maggiore nuvolosita’ su pianura e costa e piu’ sole in Carnia; dal pomeriggio cielo sereno ovunque. Sulla costa soffiera’ Bora moderata. In quota soffiera’ vento moderato e freddo da nord. Sono possibili – avverte la Protezione Civile – locali interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse al vento e alla neve nelle zone interessate.