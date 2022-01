Allerta Meteo in Puglia, attese nevicate e forti venti da stasera: codice arancione nel Foggiano

MeteoWeb

Dalla sera di oggi, domenica 9 gennaio, e per le successive 24-36 ore, sono attese in Puglia nevicate al di sopra dei 500-700 metri, e venti, da forti a burrasca, dalle prime ore di domani. Per questo, la Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta arancione per il rischio idrogeologico nelle aree del Gargano e delle Tremiti, nel Tavoliere e bassi Bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. Stessa allerta per il Subappennino Dauno e il basso Fortore. Allerta gialla, invece, sul resto della regione a causa del vento.