Allerta Meteo Lazio: codice giallo per neve oltre i 400-600 metri

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.