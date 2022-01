Allerta Meteo nel Molise: codice giallo per neve, arancione per vento forte

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Molise ha emanato una nuova allerta meteo per domani 11 gennaio con criticita’ gialla dovuta a neve sull’intero territorio e arancione per vento forte nel medio e basso Molise. Previste, nelle prime ore della giornata, nevicate al di sopra dei 300-500 metri, con quota in calo fino ai 100-200 nelle ore serali. Le temperature saranno senza variazioni di rilievo, i venti da forti a burrasca provenienti da nord e il mare molto mosso.