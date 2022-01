Allerta Meteo Puglia: attese nevicate anche a quote collinari

MeteoWeb

Ondata di freddo in atto in Puglia: secondo il bollettino di criticità per rischio idrogeologico, emesso dalla protezione civile regionale, sono previste, per oggi, nevicate al di sopra dei 700-900 metri sulle zone montuose e, dalla serata, precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio sui settori centro-orientali.

I venti saranno localmente forti dai quadranti settentrionali, specie settori ionici.

Attese nevicate sopra i 600-800 metri domani, ma con quota in calo fino a 300-400 metri. I venti si manterranno forti dai quadranti settentrionali.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: