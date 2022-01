Allerta Meteo Toscana: rafforzamento del Grecale, codice giallo fino a domani

MeteoWeb

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per vento forte.

L’avviso è valido dalle 13 di oggi, martedì 11, e per l’intera giornata di domani, mercoledì 12.

L’allerta è stata emessa in conseguenza del rafforzamento del Grecale che soffierà soprattutto sui rilievi interessando tutto il sud della Toscana e più a nord le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoie e Prato. Molto mossi anche i mari al largo dell’Isola d’Elba.