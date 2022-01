Meteo USA, allerta per una tempesta invernale sulla costa orientale: in arrivo bufere di neve e forti venti, attesi fino a 30cm a New York

MeteoWeb

Una potente tempesta invernale che dovrebbe produrre bufere di neve sta spingendo le persone nelle regioni nord-orientali e medio-atlantiche degli Stati Uniti a prepararsi per neve, vento e temperature in calo. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), da stasera sono previste forti nevicate e forti venti in alcune parti delle Carolina e degli Appalachi. Il sistema si intensificherà poi come un nor’easter al largo della costa orientale e domani, sabato 29 gennaio, porterà condizioni simili più a nord.

75 milioni di americani sulla costa orientale sono in allerta per abbondanti nevicate e forti venti da Charlotte a Washington fino a New York e Boston. Localmente saranno possibili accumuli di oltre 50cm di neve, ha affermato l’NWS. Le autorità hanno avvisato anche che la neve soffiata dal vento potrebbe rendere “quasi impossibili” gli spostamenti. Solo a New York, i meteorologi prevedono fra i 20 e i 30 centimetri di neve con venti di oltre 70km/h.