Allerta riso nei supermercati italiani per allergeni non dichiarati in etichetta, scatta il richiamo

Il Ministero della Salute ha pubblicato diversi avvisi di richiamo per riso contenente allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta di Riso Carnaroli, prodotto da Grandi Riso spa.

I lotti richiamati sono i seguenti:

13/11/2022, venduto in buste da 1kg sottovuoto + astuccio, a marchio Coop ;

; 17/11/2022, venduto in buste da 1kg sottovuoto + astuccio, a marchio Selex ;

; 17/11/2022, venduto in buste da 1kg sottovuoto + astuccio, a marchio Per Te.

Il motivo è indicato in “possibile presenza di allergene (soia) non riportata in etichetta”.