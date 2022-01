Alluvioni in Iran: allerta meteo rossa in 14 province, almeno 3 morti e migliaia di sfollati [VIDEO]

MeteoWeb

Piogge torrenziali e alluvioni hanno colpito duramente l’Iran nelle scorse ore: è stata confermata la morte di almeno 3 persone, tra cui un bimbo di 8 anni, e migliaia di persone sono rimaste senza casa.

L’emittente di Stato ha riportato che si registrano 2 vittime nella provincia di Fars, mentre il bambino ha perso la vita a Bandar Abbas, nella provincia di Hormuzgan.

E’ stata diramata l’allerta meteo codice rosso in 14 province, tra cui Bushehr, Khuzestan, Sistan-Beluchistan, Yazd, Fars e Hormuzgan, ha dichiarato alla tv il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Mehdi Valipour: “Le strade sono chiuse e i voli sono stati fermati in molte province e l’elettricità è stata interrotta in alcuni villaggi. Migliaia di persone sono rimaste sena casa perché centinaia di abitazioni sono stati danneggiate“.