Andare all’estero senza vaccino è ancora possibile: il (breve) elenco di Paesi dove è sufficiente il tampone negativo

Ci sono paesi che consentono di viaggiare senza un vaccino contro il Covid? Attualmente ci sono una manciata di paesi che permetteranno ai visitatori che non sono stati vaccinati di entrare. Alcuni di loro sono in Europa e gli altri leggermente più lontani. E’ raccomandato seguire sempre attentamente le linee guida sanitarie del Regno Unito, incluso il vaccino contro il Covid e il richiamo, se possibile. Prima di viaggiare, dovresti controllare regolarmente le linee guida del governo sia per il paese che potresti considerare di visitare sia per il paese di provenienza al tuo ritorno.

Ecco l’elenco completo dei paesi che consentono alle persone di entrare senza un vaccino: