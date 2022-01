Antropologia, gli scimpanzé come gli esseri umani: solo quelli organizzati in società hanno sviluppato una cultura

MeteoWeb

Gli scimpanzé, se organizzati in società, sono in grado di utilizzare strumenti per compiere alcune azioni. Secondo uno studio sul campo di lunga data pubblicato su Nature Human Behaviour, un gruppo di scimpanzé selvatici non ha rotto le noci quando gli sono stati forniti strumenti di pietra per farlo, mentre una comunità separata e vicina di scimpanzé rompe le noci con i medesimi strumenti. Questo suggerisce che l’uso di strumenti non è facilmente assimilato dagli scimpanzé selvatici e potrebbe inoltre suggerire che questo comportamento debba essere appreso socialmente.

Gli esseri umani imparano a usare strumenti e altre abilità guardandosi a vicenda. Attraverso questa forma di apprendimento sociale, la cultura umana è diventata sempre più complessa. Tuttavia, se questo tipo di cultura cumulativa sia unica per gli esseri umani è un dibattito in corso. Precedenti esperimenti con scimmie in cattività sono giunte alla conclusione che gli animali iniziano a usare strumenti senza che gli venga insegnato, ma le scimmie in cattività osservano gli esseri umani che usano strumenti e possono imparare da loro questo comportamento.

In un lungo esperimento sul campo, Kathelijne Koops e colleghi hanno fornito a una comunità di scimpanzé selvatici a Seringbara, in Guinea, gli strumenti esatti che alcune comunità di scimpanzé vicine usano per rompere le noci. Hanno anche fornito noccioline agli scimpanzé e hanno filmato i risultati usando trappole fotografiche. Gli autori hanno osservato che gli scimpanzé all’inizio erano interessati agli strumenti, ma non li usavano per rompere le noci e gradualmente persero interesse nel corso di diversi mesi. Tuttavia, una comunità separata di scimpanzé a Bossou, sempre in Guinea, a soli sei chilometri di distanza, usa gli strumenti per rompere le noci.

Questi risultati forniscono ulteriori informazioni sulla natura della cultura degli scimpanzé. Lo schiacciare le noci è considerato dagli scimpanzé un comportamento culturale praticato solo da alcune comunità. Questi esperimenti suggeriscono che questa parte della cultura degli scimpanzé non viene prontamente adottata da altri loro simili, anche quando vengono forniti loro gli strumenti. Gli autori suggeriscono che la cultura degli scimpanzé, proprio come la cultura umana, potrebbe essersi sviluppata attraverso l’apprendimento da coloro che fanno parte dei loro gruppi sociali.