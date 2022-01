Archeologia, dai batteri fecali di 2700 anni fa scoperte malattie ed epidemie antiche: trovati nematodi, tenia, tricocefali e ossiuri

MeteoWeb

Per via della pessime condizioni sanitarie la Gerusalemme ‘bene’, ovvero il ceto elitario, soffriva di malattie infettive. A giungere a questo risultato è stato un nuovo studio dell’Università di Tel Aviv e dell’Autorità per le antichità israeliane che ha analizzato le uova dei batteri conservate in una antica tolette in pietra di 2700 anni fa. Si tratta dei resti di uova di parassiti intestinali, scoperti in un pozzo nero sotto il water nel giardino di una proprietà di lusso scoperta sulla passeggiata Armon Hanatziv a Gerusalemme. I resti delle uova appartengono a quattro diversi tipi di parassiti intestinali: nematodi, tenia, tricocefali e ossiuri. Secondo i ricercatori, il water in pietra era posto nel “bagno” della tenuta e la presenza dei vermi indica che anche i ricchi residenti di Gerusalemme a quel tempo soffrivano di malattie e avevano a che fare con numerose epidemie.

L’articolo è stato pubblicato sull’International Journal of Paleopathology. Lo studio è stato condotto dalla dott.ssa Dafna Langgut dell’Università di Tel Aviv, direttrice del Laboratorio di archeobotanica e ambienti antichi presso l’Istituto di archeologia e il Museo di storia naturale Steinhardt. Il dottor Langgut ha raccolto campioni di sedimenti da sotto la toilette di pietra, dove si trovava il pozzo nero. Successivamente, nel suo laboratorio, ha estratto chimicamente le uova del parassita, le ha esaminate al microscopio ottico e le ha identificate. I resti dell’uovo sono stati scoperti come parte di uno scavo di salvataggio dell’Autorità per le antichità israeliane, recentemente effettuato presso la passeggiata Armon Hanatziv a Gerusalemme.

“I risultati di questo studio sono tra i primi osservati in Israele fino ad oggi“, precisa Langgut. “Queste sono uova durevoli e, nelle condizioni speciali fornite dal pozzo nero, sono sopravvissute per quasi 2.700 anni. I vermi intestinali sono parassiti che causano sintomi come dolore addominale, nausea, diarrea e prurito. Alcuni di questi sono particolarmente pericolosi per i bambini e possono portare a malnutrizione, ritardi nello sviluppo, danni al sistema nervoso e, in casi estremi, persino la morte“. Secondo Langgut la malattia intestinale in quel momento potrebbe essere stata dovuta a cattive condizioni igieniche che hanno causato la contaminazione fecale del cibo e dell’acqua potabile. Oppure, potrebbe essere stato dovuto a una mancanza di consapevolezza dell’igiene, come il mancato lavaggio delle mani. Altre possibili fonti di infezione erano l’uso di feci umane per fertilizzare i raccolti dei campi e il consumo di carne bovina o suina cotta in modo improprio.

In assenza di medicine, curare il problema dei vermi intestinali era difficile o impossibile e i soggetti infetti potevano soffrire a causa dei parassiti per il resto della loro vita. E’ dunque altamente possibile che i risultati dello studio portino verso una malattia infettiva fastidiosa e di lunga durata (paragonabile a pidocchi e ossiuri negli asili nido di oggi) che ha colpito l’intera popolazione. Langgut sottolinea che questi parassiti esistono ancora oggi.

Ya’akov Billig, il direttore degli scavi per conto della Israel Antiquities Authority, ha precisato che la tenuta reale scoperta risale alla metà del VII secolo a.C. Secondo Billig, nel sito sono stati trovati magnifici manufatti in pietra di straordinaria fattura, come capitelli in pietra decorati (in stile proto-eoliano) di una quantità e qualità non ancora osservata nell’antico Israele.

Adiacente alla villa c’era un giardino con vista sulla Città di David e sul Monte del Tempio. Proprio qui, insieme ai resti di alberi da frutto e ornamentali, è stato trovato il pozzo nero campionato da Langgut. Era ricoperto da un’installazione quadrata in pietra calcarea con un foro al centro, identificato come un foro per il water. “Studi come questo ci aiutano a documentare la storia delle malattie infettive nella nostra zona e ci forniscono una finestra sulla vita delle persone nei tempi antichi“, precisa Langgut, che sta ora conducendo ulteriori analisi sui sedimenti raccolti dal pozzo nero per conoscere la dieta e le erbe medicinali utilizzate a Gerusalemme nella tarda età del ferro.