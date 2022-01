Archeologia, in Cina riportato alla luce un insediamento del neolitico

MeteoWeb

Più di 70 rovine di case semi-sotterranee sono state scavate a Balinyou Banner, nella regione autonoma della Mongolia interna della Cina settentrionale, ha affermato martedì l’istituto di reliquie culturali e archeologia della regione.

Con una superficie di circa 20.000 mq, il sito preistorico “Wulantuga” costituito da reliquie di case può risalire al Neolitico. Nel sito sono stati scoperti anche più di 40 pozzi di cenere e una tomba.

Tra le rovine delle case, più di 10 sono state costruite circa 8.000 anni fa, circa la metà delle quali ha un contenitore verticale a fondo piatto sepolto davanti alla loro cucina. I contenitori sono stati trovati pieni di cenere. Un tale ambiente è abbastanza raro da individuare durante le rovine dello stesso periodo, indicando un valore di ricerca significativo, secondo gli archeologi.

Nel sito sono stati trovati anche strumenti in pietra, boneware, ceramiche e altri reperti. Si ritiene che alcuni strumenti di pietra scheggiati scoperti durante lo scavo suggeriscano il prototipo di risuonatori in pietra in epoche successive.