“Atto criminale” alla Scala dei Turchi: “sfregiata la marna” [FOTO e VIDEO]

“Quello che è accaduto oggi è di una gravità inaudita: hanno sfregiato la marna della Scala dei Turchi“: lo ha reso noto l’associazione Mareamico Agrigento. “Qualcuno in nottata si è introdotto dentro il monumento naturale e con della polvere colorante ha macchiato la marna“.

“Sono al lavoro gli impiegati comunali per cercare di pulire tutto.

Nel frattempo i Carabinieri stanno acquisendo le immagini delle varie telecamere in zona, al fine di identificare il criminale che ha realizzato questo atto criminale,” ha concluso l’associazione.