Attraversava l’Atlantico a remi: trovato morto nella sua imbarcazione l’avventuriero solitario Jean-Jacques Savin

Jean-Jacques Savin è stato trovato morto a bordo della sua imbarcazione al largo dell’arcipelago delle Azzorre. Il 75enne francese era partito per attraversare l’Oceano Atlantico su una barca a remi. Come racconta il Guardian, Savin aveva lanciato venerdì alcuni segnali di soccorso, poi era calato il un silenzio. Da parte sua nessun altro segnale. Savin aveva festeggiato il compleanno il 14 gennaio a bordo della “Audacieux“, la sua imbarcazione lunga otto metri e larga un metro e 70, descrivendo la sua impresa come “un modo di sfidare la vecchiaia“. Tutto era iniziato a Sagres nel sud del Portogallo, da dove era partito alla volta dell’America.

L’imbarcazione è stata trovata ribaltata e l’uomo è stato trovato dalla Guardia costiera portoghese. “Purtroppo, dalle ore 00.34 di venerdì non abbiamo più alcun contatto né alcun segno da parte sua“, aveva dichiarato il team di Savin all’Afp, precisando che Jean-Jacques Savin aveva lanciato “due segnali di soccorso che ci indicavano essere ‘in grande difficoltà’“. Savina al momento degli ultimi contatti si trovava a nord di Madera a fare rotta verso la piccola isola di Ponta Delgada, nell’arcipelago delle Azzorre, per trovare riparo.