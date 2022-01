Australia, oggi 150.702 nuovi casi positivi e 57 morti: situazione fuori controllo nel Paese ultra vax che si è accanito contro Djokovic

MeteoWeb

Situazione epidemiologica fuori controllo in Australia, il Paese ultra vax dove oltre il 90% della popolazione è vaccinato nella convinzione che la vaccinazione desse immunità risolvendo il problema della pandemia al punto da accanirsi contro il campione serbo Djokovic, adesso alle prese con un’ondata di contagi, ricoveri e decessi senza precedenti. Oggi sono stati 150.702 i contagi giornalieri accertati in Australia, con un’incidenza record a livello mondiale: rapportati ai 26 milioni di abitanti dell’isola, tanto per avere un metro di paragone, significa che equivalgono ad oltre 350 mila contagi giornalieri in Italia. Anche i morti stanno rapidamente aumentando: oggi siamo arrivati a 57, anche qui record assoluto dall’inizio della pandemia.