Bassa umidità e forti venti, il Colorado Fire avanza in California: centinaia di evacuati, chiusi tratti della Highway 1

L’incendio boschivo che divampa in California da venerdì lungo la zone costiera ha già percorso oltre 600 ettari e obbligato a chiudere alcuni tratti della Highway 1, che corre da Nord a Sud lungo lo Stato in parallelo alla linea del mare.

Secondo i vigili del fuoco, al momento è sotto controllo solo il 20% delle fiamme.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Monterrey ha ordinato l’evacuazione per circa 500 persone.

Il Colorado Fire è divampato dal Palo Colorado Canyon nel tardo pomeriggio di venerdì: bassa umidità e forti venti lo hanno reso “ostinatamente attivo“, hanno riferito i pompieri.