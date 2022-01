Covid, Bassetti: “i test antigenici rapidi non rilevano Omicron, i numeri sono falsati”

MeteoWeb

Facendo il punto sui dispositivi per lo screening anti-Covid attualmente a disposizione, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha affermato: “I nuovi test antigenici a fluorescenza sono validi più dei rapidi che hanno limiti intrinseci enormi soprattutto con Omicron perché non la rilevano e abbiamo così numeri falsati,” ha spiegato all’Adnkronos Salute.

Per l’infettivologo “dobbiamo smetterla di farli agli asintomatici e concentrarci solo sui sintomatici. Cerchiamo di cambiare metodo e capire che occorre testare solo chi ne ha bisogno, ad esempio per uscire dalla quarantena. Mentre continuiamo a fare troppi test autoprescritti che creano code assurde davanti le farmacie“.