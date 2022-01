Maltempo, piogge torrenziali nello stato brasiliano di Minas Gerais: crolla una collina e ingoia alcune case a Ouro Preto – VIDEO

MeteoWeb

Una frana ha distrutto un edificio storico e una casa adiacente nel centro storico della città brasiliana di Ouro Preto, nello stato del Minas Gerais, colpito da eccezionali piogge torrenziali che hanno provocato tante vittime e danni. Nei video in fondo all’articolo, le immagini mostrano il momento del crollo della collina, che ingoia le case e i cavi della linea elettrica, che a loro volta hanno provocato esplosioni, che hanno seminato ulteriore panico tra la popolazione.

Secondo la Protezione civile, non ci sarebbero stati feriti. I Vigili del Fuoco, giunti per effettuare un sopralluogo, avevano deciso di evacuare e transennare l’area: mezz’ora dopo, si è verificato il crollo. “E’ stata una frana di grande entità. Fortunatamente le proprietà erano vuote“, ha spiegato il coordinatore della Protezione civile Neri Moutinho, invitando i residenti a non avvicinarsi a quest’area. Secondo la Protezione Civile, infatti, la collina è ancora instabile e potrebbe verificarsi un’altra frana.

Ouro Preto è una città storica nota per le sue chiese barocche e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La frana è stata causata dalle forti piogge che da giorni colpiscono lo stato di Minas Gerais e che hanno costretto più di cento comuni a dichiarare lo stato di emergenza, mentre tre dighe sono a rischio imminente di rottura.