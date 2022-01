Tragedia in Brasile, scogliera si schianta su barche di turisti: 7 morti, 32 feriti e 2 dispersi. I VIDEO del momento del crollo

MeteoWeb

Almeno 7 persone sono morte, 32 sono rimaste ferite e altre 2 sono disperse a causa del crollo di una scogliera su alcune barche in un lago turistico in Brasile.

Pedro Aihara, portavoce dei vigili del fuoco di Minas Gerais, ha riferito che al momento dell’incidente erano presenti nella zona una settantina di turisti.

Un grosso frammento di roccia è precipitato sopra 3 barche durante le gite del fine settimana al Lago di Furnas, una zona turistica nella regione del Capitolio. Negli ultimi giorni, hanno spiegato i vigili del fuoco, sono cadute fortissime piogge nel sud-est del Brasile rendendo più probabile il crollo.

In alcuni video drammatici condivisi sui social è possibile vedere il momento esatto in cui la scogliera è caduta sulle barche, tra il panico dei turisti testimoni della tragedia.

Il presidente Jair Bolsonaro ha riferito che “non appena si è verificato il disastro, la Marina brasiliana si è trasferita sul posto per salvare le vittime e trasportare i feriti“.