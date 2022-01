Cacciari riceve la terza dose di vaccino e i social si scatenano: “cambi idea anche tu, siete tutti schiavi?”

MeteoWeb

Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, rappresenta una voce critica della gestione della pandemia in Italia. Cacciari non si è mai detto contrario al vaccino anti-Covid, ma ha espresso la sua contrarietà riguardo all’obbligo e all’uso estensivo del vaccino, per esempio nel caso delle somministrazioni ai bambini al di sotto dei 12 anni. Cacciari ha manifestato anche la sua opposizione al sistema di decreti emessi in continuazione in questi due anni di pandemia e alla durata dello stato di emergenza dichiarato per fronteggiare la stessa.

Lunedì 10 gennaio, Cacciari, tra i promotori della Commissione DuPre (Dubbio e Precauzione) insieme ad Giorgio Agamben, Carlo Freccero e Ugo Mattei, ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid e questo ha scatenato i commenti e le critiche di moltissime persone sui social, soprattutto di quelle contrarie al vaccino, che lo ritenevano uno dei punti di riferimento nella contestazione alla strategia di vaccinazione del governo. “Non vedo alcun caso. Ho fatto il vaccino, sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna”, ha detto Cacciari al Gazzettino.

Sui social, tuttavia, si è discusso tantissimo dell’argomento, tanto che il nome del filosofo è stato tra i trend topic del momento. “Dopo tutto quel casino che ha messo su, ora cambia idea?”, scrive un utente. “Diamine, ma come è possibile, ma siete tutti schiavi?”, si chiede un altro. “Che grande delusione. Lo vedete che questi vi prendono in giro?”, si legge in un altro commento. C’è stato anche qualcuno che ha difeso il filosofo: “chi attacca Cacciari non ha capito nulla del suo discorso”.