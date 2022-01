Campi Flegrei, sciame sismico a Pozzuoli: 29 scosse in 6 ore [DATI]

MeteoWeb

L’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’INGV, ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle ore 02:15 si è verificata una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei.

Alle ore 07:53 è stata dichiarata la fine dello sciame costituito in totale da 29 terremoti di magnitudo compresa tra 0.3 e 1.3.

L’evento sismico più rilevante, quello magnitudo 1.3, è stato registrato alle 03:04, alla profondità di 2,6 km in prossimità del cratere della Solfatara.

Non si hanno segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione civile.

Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti.