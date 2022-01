Meteo, Capodanno con la neve in Arabia Saudita: scenari suggestivi dalla regione di Tabuk – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le montagne di Tabuk, in Arabia Saudita, sono state ricoperte di neve nella mattina di sabato 1 gennaio, dopo un enorme calo delle temperature durante la notte. Scene affascinanti arrivano da Jabal Al-Lawz, situata nel nord-ovest del Paese, coperta di neve. La nevicata è stata il frutto di una massa d’aria fredda che si è portata sull’area e che ha ridotto le temperature a quasi 0°C.

I sauditi hanno inondato i social media di immagini che mostrano le auto ricoperte di neve e le persone che indossano abiti pesanti mentre si godono la vista della neve nel Regno (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Ogni anno, le nevicate portano turisti da tutto il Regno a Tabuk e, sebbene quest’anno la pandemia di COVID-19 significherà meno visitatori del solito, alcune persone hanno persino viaggiato dal Qatar per vedere la neve.

Jabal Al-Lawz è una catena montuosa situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, vicino al confine giordano, nella regione di Tabuk e deve il suo nome ai mandorli al suo interno (“mandorla” si dice “lawz” in lingua araba).

Le autorità meteorologiche hanno affermato che domenica 2 gennaio dovrebbe nevicare di nuovo su Jabal Al-Lawz e sugli altopiani di Dhahr e Alqan. La temperatura dovrebbe scendere fino a 0°C.