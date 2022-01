Casi di miocardite dopo la vaccinazione COVID-19: i maschi tra 18 e 24 anni sono i più a rischio

MeteoWeb

La miocardite è una condizione infiammatoria del muscolo cardiaco che ha un picco di incidenza bimodale durante l’infanzia e l’adolescenza o la giovane età adulta. La presentazione clinica e il decorso della miocardite sono variabili, con alcuni pazienti che non necessitano di trattamento e altri che presentano una grave insufficienza cardiaca che richiede un successivo trapianto cardiaco o porta alla morte. L’esordio della miocardite segue tipicamente un processo scatenante, spesso una malattia virale; tuttavia, in molti casi non viene identificata alcuna causa antecedente. È stato ipotizzato che la vaccinazione possa fungere da fattore scatenante per la miocardite; tuttavia, solo il vaccino contro il vaiolo è stato precedentemente associato in modo causale alla miocardite sulla base di segnalazioni tra il personale militare statunitense, con casi che si verificano tipicamente da 7 a 12 giorni dopo la vaccinazione.

Un’equipe guidata da Matthew E. Oster ha indagato quale sia il rischio di miocardite dopo la vaccinazione anti COVID-19 basata su mRNA, prendendo in esame i dati degli USA. Nello studio descrittivo, che ha preso in considerazione 1626 casi di miocardite in un sistema nazionale di segnalazione passiva, i tassi grezzi di segnalazione entro 7 giorni dalla vaccinazione hanno superato i tassi previsti in più strati di età e sesso. I tassi di casi di miocardite erano più alti dopo la seconda dose di vaccinazione negli adolescenti maschi di età compresa tra 12 e 15 anni (70,7 per milione di dosi del vaccino BNT162b2), negli adolescenti maschi di età compresa tra 16 e 17 anni (105,9 per milione di dosi del vaccino BNT162b2), e nei giovani uomini di età compresa tra 18 e 24 anni (52,4 e 56,3 per milione di dosi rispettivamente del vaccino BNT162b2 e del vaccino mRNA-1273).

Sulla base della segnalazione di sorveglianza passiva negli Stati Uniti, il rischio di miocardite dopo aver ricevuto vaccini COVID-19 a base di mRNA era aumentato in più strati di età e sesso ed era più alto dopo la seconda dose di vaccinazione nei maschi adolescenti e nei giovani uomini.

Tra il 14 dicembre 2020 e il 31 agosto 2021, 192.405.448 individui di età superiore ai 12 anni hanno ricevuto un totale di 354.100.845 vaccini COVID-19 a base di mRNA. VAERS ha ricevuto 1991 segnalazioni di miocardite (391 delle quali includeva anche pericardite) dopo aver ricevuto almeno 1 dose di vaccino COVID-19 a base di mRNA e 684 segnalazioni di pericardite senza la presenza di miocardite.

L’esordio dei sintomi della miocardite è avvenuto entro 7 giorni dalla vaccinazione per 947 segnalazioni di individui che hanno ricevuto il vaccino BNT162b2 e per 382 segnalazioni di individui che hanno ricevuto il vaccino mRNA-1273. I tassi di miocardite variavano in base al tipo di vaccino, al sesso, all’età e alla prima o seconda dose di vaccinazione. I tassi di segnalazione di miocardite erano più alti dopo la seconda dose di vaccinazione negli adolescenti maschi di età compresa tra 12 e 15 anni, negli adolescenti maschi di età compresa tra 16 e 17 anni e nei giovani uomini di età compresa tra 18 e 24 anni. La stima più bassa dell’IC al 95% per i tassi di segnalazione di miocardite negli adolescenti maschi e giovani ha superato il limite superiore dei tassi attesi dopo la prima dose di vaccinazione con il vaccino BNT162b2 nei soggetti di età compresa tra 12 e 24 anni, dopo la seconda dose di vaccinazione con il vaccino BNT162b2 nei soggetti di età compresa tra 12 e 49 anni.

Ovvio che, spiegano gli autori dello studio, “la vaccinazione contro il COVID-19 offre chiari benefici per la salute pubblica, ma la vaccinazione comporta anche potenziali rischi“, sottolineano.