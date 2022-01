Caso Djokovic, per il giudice il visto è valido. Il padre: “mio figlio sta splendidamente e sarà sempre più forte”

MeteoWeb

Srdjan Djokovic, il padre del tennista serbo Novak, ha dichiarato che il figlio “sta splendidamente” e che tutti gli avvenimenti riguardanti il suo visto d’ingresso in Australia gli daranno “forza aggiuntiva“. In una conferenza stampa Srdjan Djokovic ha detto del figlio che “ha talmente tanta forza mentale” che gli ultimi avvenimenti non lo hanno scalfito. “Non vede l’ora di tornare in campo, di cominciare il torneo“, ha detto Srdjan Djokovic.

“Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo la scorsa settimana, voglio restare e provare a competere agli Australian Open“. Lo scrive su Instagram Novak Djokovic. “Rimango concentrato su questo. Sono volato fino a qui per giocare in uno degli eventi più importanti che ci siano, davanti a fantastici tifosi. Per ora non posso dire di più, ma grazie per essere stati accanto a me durante tutto ciò e incoraggiarmi a restare forte“.

Secondo la madre di Novak, Dijana, la decisione del giudice australiano sulla validità del suo visto di ingresso nel Paese “è la più grande vittoria della sua carriera, più grande di tutti i suoi successi“. La famiglia del tennista sta tenendo una conferenza stampa a Belgrado. Il padre del campione, Srdjan, ha espresso da parte sua grande soddisfazione per la decisione del giudice australiano, sottolineando come a carico di Novak non sia emerso alcun elemento di reato o infrazione. “La sua rimessa in libertà era l’unica decisione ragionevole“, ha aggiunto, osservando che lui e la sua famiglia non hanno nulla contro il popolo australiano. “Novak è una persona fantastica, è solidale con tutti e aiuta regolarmente chi ha bisogno“.

“Amiamo l’Australia, Novak ama l’Australia. Non abbiamo altro che amore per quel paese. Sono sicuro che il sistema giudiziario australiano era sotto pressione enorme, il mondo intero stava guardando. Grazie alle persone in tutto il mondo, le persone che si sono sollevate in difesa di Novak. Inoltre, grazie al giudice Kelly, che è stato completo e neutrale“. Lo dice il fratello di Novak Djokovic, Djordje, nel corso della conferenza stampa della famiglia del numero uno del mondo a Belgrado dopo la decisione del giudice Kelly di permettergli di entrare in Australia e competere nel primo torneo stagionale del Grande Slam. La situazione però non è ancora risolta e il ministero dell’Immigrazione, che ha impugnato la sentenza, potrebbe decidere di fermare nuovamente il campione serbo. La decisione definitiva su questa storia infinita dovrebbe nelle prossime ore. “Novak è finalmente libero. Lui è solo per la libertà di scelta – prosegue Djordje –. Il diritto e la giustizia hanno vinto, mi aspetto che venga rispettata la decisione del giudice“.