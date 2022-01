Cieli polverosi su Marte: nuova pietra miliare per l’elicottero Ingenuity, primo ritardo legato al maltempo su un altro pianeta

MeteoWeb

Il drone-elicottero Ingenuity della NASA ha raggiunto un’altra pietra miliare: il primo ritardo dovuto alle condizioni meteo su un altro pianeta.

Ingenuity avrebbe dovuto realizzare il suo 19° viaggio sul Pianeta Rosso il 5 Gennaio. Invece, il giorno di Capodanno una forte tempesta di polvere ha interessato l’area vicino al cratere Jezero, che l’elicottero e il suo partner robotico, il rover Perseverance della NASA, stanno esplorando da Febbraio 2021.

Non è stata una buona notizia per il team della missione.

“La polvere atmosferica riduce la quantità di luce solare che raggiunge i pannelli solari di Ingenuity, che caricano le batterie necessarie per il volo,” hanno spiegato Jonathan Bapst e Michael Mischna, del team meteo/ambiente di Ingenuity. “Inoltre, la polvere nell’atmosfera è riscaldata dalla luce solare e riscalda l’atmosfera circostante, con conseguente riduzione dell’aria già a bassa densità in cui Ingenuity deve volare,” hanno aggiunto Bapst e Mischna, del JPL della NASA.

Il team di Ingenuity ha deciso di rinunciare al tentativo del 5 Gennaio e di attendere il passaggio o il dissolvimento della tempesta di sabbia: è stata una decisione storica, che ha reso Ingenuity il primo velivolo in assoluto a ritardare un volo a causa del maltempo su un altro pianeta.

Si è rivelata anche quella giusta, hanno evidenziato Bapst e Mischna: “Nei giorni successivi al ritardo del volo, la tempesta di polvere si è spostata sul cratere Jezero e siamo stati in grado di vederne chiaramente gli effetti sia nei dati MEDA che dall’orbita,” hanno spiegato gli scienziati.

MEDA è il Mars Environmental Dynamics Analyzer, la stazione meteorologica a bordo di Perseverance, mentre i dati orbitali sono stati forniti dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA.

“Degno di nota il forte calo della densità dell’aria, uno scarto di circa il 7% al di sotto di quanto osservato prima della tempesta di polvere,” hanno aggiunto Bapst e Mischna. “Questa diminuzione osservata avrebbe posto la densità al di sotto della soglia inferiore di volo sicuro e avrebbe esposto il veicolo a un rischio eccessivo. Abbiamo anche osservato l’effetto della polvere nella quantità di luce solare assorbita dal pannello di Ingenuity, che è scesa ben al di sotto dei normale livelli, un calo di circa il 18%“.

La tempesta di sabbia ora si è conclusa e il volo 19 è ora in programma non prima di domenica 23 Gennaio, hanno spiegato Bapst e Mischna.

La missione di 100 secondi porterà Ingenuity fuori dall’aspro bacino South Séítah del cratere Jezero, su un crinale e su un altopiano.

Grandi e potenti tempeste di polvere sono fenomeni regolari su Marte. Alcuni anni fa, ad esempio, un evento globale ha determinato la fine del venerabile rover Opportunity della NASA.

Inoltre, altri ritardi potrebbero arrivare nel prossimo futuro per Ingenuity. L’autunno si sta avvicinando nell’area del cratere Jezero, che si trova a circa 18 gradi a nord dell’equatore del Pianeta Rosso, e il periodo dall’autunno fino all’inverno è conosciuto come “stagione polverosa” su Marte, hanno sottolineato Bapst e Mischna.

“Sono previsti eventi futuri nella stagione polverosa e hanno il potenziale per trasformarsi in tempeste su scala globale come quelle osservate più di recente nel 2018, 2007 e 2001,” hanno concluso gli scienziati. “Rimarremo attenti nei nostri sforzi per pilotare in sicurezza Ingenuity nel prossimo futuro“.