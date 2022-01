Clima: in Cina la temperatura media nel 2021 è stata la più alta dal 1961

MeteoWeb

La temperatura media in Cina nel 2021 è stata di +10,7°C, un grado in più della norma e la più alta registrata negli ultimi 60 anni: lo ha riferito l’agenzia Xinhua citando Song Shanyun, portavoce dell’Amministrazione meteorologica nazionale.

Lo scorso anno nel Paese sono stati registrati eventi meteo più estremi, con maggiore intensità e frequenza, ha affermato il portavoce.

La media nazionale delle precipitazioni è stata di 671,3 mm l’anno scorso, il 6,8% in più della norma. In particolare, la Cina settentrionale ha visto le precipitazioni medie raggiungere un picco di 697,9 mm, il secondo dato più alto della storia e il 40,6% in più rispetto agli anni precedenti.

La Cina ha anche registrato in media 12 giorni di caldo l’anno scorso, il secondo dato più alto negli ultimi 6 decenni.

Il Paese ha anche sperimentato tifoni più forti, tempeste di sabbia e ondate di freddo lo scorso anno, ha concluso Song.