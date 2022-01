Clima, la WMO conferma: il 2021 è stato uno dei 7 anni più caldi mai registrati

MeteoWeb

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization, WMO), che fa capo all’ONU, ha passato in rassegna i dati internazionali diffusi nei giorni scorsi da vari enti, confermando che, sebbene le temperature medie globali siano state temporaneamente condizionate dagli eventi connessi al fenomeno climatico La Niña, il 2021 è stato uno dei 7 anni più caldi mai registrati ed è stato il 7° anno consecutivo (2015-2021) in cui la temperatura globale è stata superiore a 1°C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900).

I 7 anni più caldi sono stati tutti rilevati dal 2015, con il 2016, 2019 e 2020 in cima alla classifica. Nel 2016 si è verificato un evento El Niño eccezionalmente forte, che ha contribuito a al riscaldamento medio globale.

A +1,11°C (± 0,13) sopra i livelli preindustriali (1850-1900), l’aumento della temperatura media globale nel 2021 si sta avvicinando a quel +1,5°C che è il limite inferiore (il superiore è 2°C) che l’Accordo di Parigi suggerisce di raggiungere per evitare catastrofiche conseguenze.

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede che il riscaldamento globale e altre tendenze a lungo termine del cambiamento climatico continueranno a causa dei livelli record di gas serra che intrappolano il calore nell’atmosfera.

Secondo la WMO, dal 1980 ogni decennio è stato più caldo del precedente e la tendenza dovrebbe proseguire.

Il 2021 sarà ricordato “per una temperatura da record di quasi 50°C in Canada, paragonabile ai valori riportati nel caldo deserto sahariano dell’Algeria, piogge eccezionali e inondazioni mortali in Asia e in Europa, nonché siccità in alcune parti dell’Africa e del Sud America. Gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi legati alle condizioni meteorologiche hanno avuto effetti devastanti e che cambiano la vita sulle comunità di ogni singolo continente,” ha affermato il segretario generale della WMO Petteri Taalas. “Gli eventi consecutivi di La Niña significano che il riscaldamento del 2021 è stato relativamente meno pronunciato rispetto agli ultimi anni. Anche in tale condizione, il 2021 è stato ancora più caldo degli anni precedenti, influenzato da La Niña. Il riscaldamento globale a lungo termine dovuto all’aumento dei gas serra è ora molto più rilevante della variabilità annuale delle temperature medie globali causata dai fattori climatici naturali“.

I dati sulla temperatura saranno incorporati nel rapporto finale della WMO sullo stato del clima nel 2021, che sarà pubblicato nell’aprile 2022.