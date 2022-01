Colesterolo alto: così il cibo può sostituire le statine per abbassarlo, risultati significativi in soli 30 giorni

MeteoWeb

Il colesterolo alto è un importante fattore di rischio per le malattie cardiache.

In America, colpisce quasi 94 milioni di persone e un adulto su due di età superiore ai 50 anni. La maggior parte dei medici prescrive rapidamente farmaci, come le statine, per abbassare il colesterolo. Tuttavia, un nuovo studio ha trovato un‘alternativa alimentare efficace per le persone colpite, specialmente per coloro che temono gli effetti collaterali dei farmaci.

I risultati della ricerca internazionale sono pubblicati sul Journal of Nutrition: è stata condotta presso la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, e il Richardson Center presso l’Università di Manitoba a Winnipeg, Manitoba.

Abbassare il colesterolo con il cibo

Lo studio ha dimostrato che per molte persone un approccio “cibo come medicina” può essere efficace quanto i farmaci per abbassare il colesterolo senza la necessità di drastici cambiamenti nello stile di vita.

“Sulla base dei risultati osservati nel nostro studio, l’utilizzo di questo tipo di cibo come approccio terapeutico amplia le opzioni per medici e pazienti,” ha affermato Stephen Kopecky, cardiologo e direttore della Statin Intolerance Clinic presso la Mayo Clinic. “Molti pazienti che non vogliono o non possono assumere statine possono essere in grado gestire il loro colesterolo alto o iperlipidemia, con un intervento realistico basato sul cibo“.

Sostituendo solo una piccola parte di ciò che i pazienti iperlipidemici stavano mangiando – con alimenti Step One Foods, prodotti formulati con precisione per aiutare a ridurre il colesterolo LDL – i ricercatori hanno riscontrato riduzioni del colesterolo rapide e altamente significative. Alla fine, i partecipanti hanno osservato una diminuzione media del 9% del colesterolo LDL (cattivo) entro 30 giorni, ed alcuni hanno subito riduzioni del colesterolo LDL di oltre il 30%.

Dieta di cibi integrali

Durante la fase di intervento, i partecipanti hanno mangiato un assortimento di snack a base di cibi integrali di Step One Foods, come barrette di cioccolato e frullati. Gli alimenti erano realizzati interamente con ingredienti sani, come ad esempio le noci, note per la loro capacità di abbassare il colesterolo. Questi alimenti sono stati specificamente formulati per fornire un compendio nutritivo di fibre alimentari integrali, steroli vegetali, acidi grassi omega 3 ALA e antiossidanti. Ai partecipanti è stato chiesto di consumare questi snack in cambio di cibi simili che stavano già consumando per comprendere il loro effetto sull’abbassamento del colesterolo.

I ricercatori hanno anche confrontato i risultati di Step One Foods con i principali marchi di negozi alimentari comparabili che sono considerati alimenti salutari. Ogni partecipante ha consumato questi marchi leader per 30 giorni per comprendere il loro impatto sull’abbassamento del colesterolo e si è rilevato che durante questa fase dello studio non sono state osservate riduzioni del colesterolo.

“La nutrizione contribuisce a 5 dei 7 fattori di rischio modificabili per le malattie cardiache, ma convincere i pazienti a cambiare dieta è incredibilmente difficile,” ha affermato Elizabeth Klodas. “Questo studio sottolinea cosa è possibile fare quando abbiamo successo. Le implicazioni del raggiungimento di un impatto così significativo sul colesterolo da un piccolo intervento a base alimentare sono profonde. Potremmo cambiare la salute del nostro Paese in 30 giorni“.