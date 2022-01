Grande successo per la NASA: completato il dispiegamento del telescopio spaziale James Webb

MeteoWeb

Il team del telescopio spaziale James Webb della NASA ha dispiegato completamente il suo specchio primario rivestito d’oro da 6,4 metri, completando con successo la fase finale di tutte le principali installazioni per prepararsi alle operazioni scientifiche.

Le due ali dello specchio primario di Webb erano state piegate per adattarsi all’interno del cono di un razzo Arianespace Ariane 5 prima del lancio, avvenuto il 25 dicembre dalla Guyana francese. Dopo più di una settimana di altri dispiegamenti critici, il team Webb ha iniziato a dispiegare a distanza i segmenti esagonali dello specchio primario, il più grande mai lanciato nello spazio. Questo è stato un processo che è durato più giorni, con la prima parte schierata il 7 gennaio e la seconda l’8 gennaio. Il controllo a terra del Mission Operations Center presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora ha iniziato a dispiegare il secondo pannello laterale dello specchio alle 8:53 EST. Una volta disteso e agganciato in posizione alle 13:17 EST (le 19:17 italiane), il team ha dichiarato che tutti i principali dispiegamenti sono stati completati con successo.

Il telescopio spaziale più grande e complesso del mondo inizierà ora a spostare i suoi 18 segmenti di specchio primario per allineare l’ottica del telescopio. Il team comanderà 126 attuatori sul retro dei segmenti per flettere ogni specchio, un allineamento che richiederà mesi per essere completato. Quindi il team calibrerà gli strumenti scientifici prima di fornire le prime immagini di Webb nell’estate 2022.

La missione Webb, sforzo congiunto con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Canadese (CSA), esplorerà ogni fase della storia cosmica, dall’interno del nostro sistema solare alle galassie osservabili più lontane nell’universo primordiale.

“Il completamento con successo di tutte le implementazioni del telescopio spaziale Webb è storico“, ha affermato Gregory L. Robinson, direttore del programma Webb presso la sede della NASA. “Questa è la prima volta che una missione guidata dalla NASA ha tentato di completare una sequenza complessa per dispiegare un osservatorio nello spazio: un’impresa straordinaria per il nostro team, la NASA e il mondo“.

“Oggi, la NASA ha raggiunto un’altra pietra miliare dell’ingegneria in decenni di lavoro. Anche se il viaggio non è completo, mi unisco al team Webb per respirare un po’ più facilmente e immaginare le scoperte future destinate a ispirare il mondo“, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Il James Webb Space Telescope è una missione senza precedenti che è sul punto di vedere la luce delle prime galassie e scoprire i misteri del nostro universo. Ogni impresa già raggiunta e realizzazione futura è una testimonianza delle migliaia di innovatori che hanno riversato la passione della loro vita in questa missione”.

“Il successo del dispiegamento del telescopio Webb è stato un capolavoro di ingegneria complesso ma impressionante. A nome dell’ESA, voglio sinceramente congratularmi con i nostri colleghi della NASA per questo risultato. Webb è una partnership internazionale guidata dalla NASA, in cui l’ESA fornisce contributi chiave sotto forma di strumenti, team scientifici e, cosa molto importante, un lancio di successo il giorno di Natale dallo spazioporto europeo di Kourou. Sono grato alla NASA, alla CSA e al nostro team europeo, inclusi CNES, Arianespace e ArianeGroup, per questa eccellente cooperazione“, afferma Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA.

Presto Webb subirà anche una terza manovra di correzione per posizionare il telescopio esattamente in orbita attorno al secondo punto di Lagrange, comunemente noto come L2, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Questa è la posizione orbitale finale di Webb, dove il suo parasole lo proteggerà dalla luce del Sole, della Terra e della Luna che potrebbe interferire con le osservazioni della luce infrarossa. Webb è progettato per scrutare indietro di 13,5 miliardi di anni per catturare la luce infrarossa dagli oggetti celesti, con una risoluzione molto più elevata che mai e per studiare il nostro sistema solare e mondi lontani.