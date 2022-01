Copernicus: l’immagine EO della Settimana ci porta nel Lesotho

Conosciuto per le sue alte montagne e le sue strette valli, il Lesotho è la sola nazione al mondo che sorge interamente al di sopra dei 1.000 metri di altitudine. Il Lesotho ha un’area di appena 30.000 km quadrati, circa le stesse dimensioni del Belgio, e una popolazione di circa due milioni di abitanti.

Circa l’80% della popolazione del Paese vive nelle zone rurali ed oltre i tre quarti di essa è impegnata in attività agricole, per lo più nella produzione tradizionale di cereali alimentati dalla pioggia e nel pascolo animale estensivo. Il sistema agricolo della nazione va incontro a un crescente di numero, inclusa una piccola porzione di terra ritenuta araba, nonché altre legate al clima estremo – come siccità, inondazioni e temperature che si verificano più frequentemente.

Questa immagine composita è stata creata dalla combinazione di tre immagini separate dal canale dell’infrarosso vicino alla missione Copernicus Sentinel-2 su un periodo di nove mesi.

Alla prima immagine, acquisita il 27 novembre 2020, è assegnato il canale rosso e rappresenta l’inizio della stagione umida estiva; la seconda, del 12 marzo 2021, rappresenta il verde ed è stata acquisita verso la fine della stagione umida; la terza secca, del 19 agosto 2021, copre la parte blu dello spettro ed è stata acquisita durante la breve stagione.

Tutti gli altri colori visibili nell’immagine sono diverse miscele di rosso, di verde e di blu, e si cambiano in base allo stadio di crescita della vegetazione. Un distinto motivo risulta evidente a causa delle differenze topografiche in questo paesaggio montuoso, come altitudine e pendenza, che influenzano la disponibilità di acqua locale.

Maseru, la capitale e il centro urbano più grande del Lesotho, sorge direttamente sul confine tra Lesotho e Sud Africa. La città si trova sulla sponda sinistra del fiume Caledon, noto anche come fiume Mohokare, visibile in nero.