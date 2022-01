Coronavirus, i DATI del monitoraggio settimanale: scendono incidenza e indice RT, in calo occupazione in terapia intensiva e area medica

MeteoWeb

In calo questa settimana i valori dell’incidenza dei casi di Coronavirus per 100mila abitanti e dell’indice di trasmissibilità RT: l’incidenza è pari a 1823 (rispetto al valore di 2011 della scorsa settimana) e l’RT è sceso a 0,97 (mentre la scorsa settimana era pari a 1,31).

E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 16,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 gennaio) vs 17,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 20 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 30,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 gennaio) vs 31,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 20 gennaio).

Quattro Regioni e province autonome sono classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati; 9 Regioni risultano classificate a rischio Moderato. Tra queste, tre Regioni e province autonome sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Otto Regioni e province sono classificate a rischio basso.

Sono 15 le Regioni e province autonome che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Quattro Regioni riportano molteplici allerte di resilienza.