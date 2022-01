Covid-19, obbligo vaccinale per gli operatori sanitari in forse nel Regno Unito: il King’s College Hospital rischia di perdere 1.000 lavoratori

MeteoWeb

Sajid Javid, Ministro della Salute britannico, è stato direttamente contestato da un consulente ospedaliero non vaccinato sulla politica del governo di vaccinazioni obbligatorie per il personale del sistema sanitario nazionale (NHS). Durante una visita al King’s College Hospital nel sud di Londra, Javid ha chiesto ai membri del personale dell’unità di terapia intensiva le loro opinioni sulle nuove regole che richiedono la vaccinazione per i lavoratori del SSN. E Steve James, un consulente anestesista che cura i pazienti Covid dall’inizio della pandemia, ha comunicato al Ministro della Salute il suo disappunto.

“Non sono contento di questo“, ha detto James. “Ho avuto il Covid ad un certo punto, ho gli anticorpi e lavoro nelle terapie intensive Covid dall’inizio. Non ho fatto il vaccino, non voglio avere una vaccinazione. I vaccini stanno riducendo la trasmissione solo per circa otto settimane per Delta, con Omicron probabilmente è meno. E per questo, sarei licenziato se non avessi un vaccino? La scienza non è abbastanza forte”, ha aggiunto, rivelando che un altro dei suoi colleghi ha la sua stessa idea.

Javid ha risposto: “lo rispetto, ma ci sono anche molti punti di vista diversi. Lo capisco e ovviamente dobbiamo soppesare tutto ciò sia per la salute che per l’assistenza sociale, e ci sarà sempre un dibattito al riguardo”.

Il consulente ha suggerito che il Ministro potrebbe utilizzare il “quadro mutevole” della pandemia durante l’ondata di Omicron per “riconsiderare” la regola. In alternativa, ha suggerito James, il governo potrebbe “sfumare” le regole per consentire a coloro che hanno gli anticorpi – ma acquisiti dall’infezione e non dalla vaccinazione – di non dover sottoporsi a un vaccino. James ha detto Javid che “non aveva senso” licenziare i medici che avevano già gli anticorpi contro il Covid, ma che non volevano essere vaccinati. “La protezione che ho dalla trasmissione è probabilmente l’equivalente di qualcuno che è vaccinato“, ha detto James.

Ma Javid ha risposto che “ad un certo punto anche questa svanirà”, aggiungendo che il governo prende i “migliori consigli” dagli esperti di vaccini. “Rispetto le tue opinioni e, soprattutto, rispetto tutto ciò che stai facendo qui e le vite che stai salvando”, ha detto Javid a James.

Il Dott. Clive Kay, direttore del King’s College Hospital, ha ammesso la sua “preoccupazione” e ha affermato che “in una posizione estrema”, l’ospedale potrebbe perdere più di 1.000 membri del personale, poiché circa il 10% dei lavoratori dell’ospedale deve ancora essere vaccinato. “Penso che il mio lavoro sia preoccuparmi. Il mio lavoro è preoccuparmi di tutto ciò che è in relazione al fatto se abbiamo o meno personale sufficiente qui per fornire assistenza ai pazienti e continueremo a farlo. E forniremo assistenza ai pazienti ma alla fine, se gli individui scelgono di no, è una loro scelta”.

Il direttore dell’ospedale ha spiegato che il personale dirigente stava intensificando le misure per incoraggiare il personale a vaccinarsi poiché la scadenza per ricevere una prima dose si avvicina.

I parlamentari il mese scorso hanno votato per rendere obbligatorie le vaccinazioni per i lavoratori dell’NHS che hanno contatti diretti e faccia a faccia con i pazienti, a meno che non siano esenti. L’obbligo per il personale sanitario di essere vaccinato completamente come condizione per il loro impiego al lavoro entrerà in vigore dall’1 aprile. Questo significa che gli operatori sanitari britannici che non hanno ancora ricevuto una prima dose probabilmente dovranno farlo entro l’inizio di febbraio.

Secondo gli ultimi dati dell’NHS England, oltre il 90% del personale dell’NHS ha ricevuto almeno due dosi di un vaccino anti-Covid (una percentuale superiore alla popolazione generale in età lavorativa) e oltre il 60% ha ricevuto un richiamo o una terza dose.

Nei giorni scorsi, il Premier Boris Johnson, pur ribadendo l’utilità e l’efficacia dei vaccini, ha affermato che il Paese non utilizzerà la coercizione e che la somministrazione dei vaccini resterà su base volontaria. Ora si discute anche se introdurre l’obbligo per gli operatori sanitari, mentre in Italia è stato imposto l’obbligo per gli over 50 e quello per gli operatori sanitari risale già ad un anno fa.