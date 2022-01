Covid, AIFA: la pillola antivirale molnupiravir somministrata a 1.662 pazienti in una settimana

MeteoWeb

Dal 13 al 20 gennaio in Italia 1.662 pazienti con Covid hanno ricevuto una prescrizione di molnupiravir, la pillola antivirale Merck-MSD: è quanto emerge dai risultati del primo monitoraggio pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco sull’utilizzo degli antivirali per il Covid-19.

Sono stati 101 al 19 gennaio, i pazienti che hanno ricevuto remdesivir, l’antivirale per via endovenosa di Gilead, indicato per pazienti con Covid lieve-moderato e di recente insorgenza, ma con altre malattie che rappresentino fattori di rischio per la forma grave.