Covid, Anelli (Fnomceo): “stiamo già trattando la pandemia come un’influenza”

In merito alla possibilità di cambiare approccio rispetto alla gestione emergenziale della pandemia di Covid-19, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, ha affermato: “Stiamo già trattando la pandemia come un’influenza. Già avviene in molti casi. In chi ha fatto la terza dose di vaccino, sostanzialmente la malattia viene gestita in maniera ordinaria, normale. In questa direzione sono stati cambiati i criteri di quarantena, come avevamo chiesto anche noi. E sono diventate più gestibili,” ha sottolineato il medico all’Adnkronos Salute. “Stimoliamo di più le terze dosi se vogliamo uscire dall’emergenza,” ha concluso.