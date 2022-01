Covid, Bassetti: “iniziata la discesa, Omicron 2 in Italia non è un problema”

MeteoWeb

”Possiamo dire che è iniziata la discesa della curva epidemiologica. E nelle prossime settimane potrebbe essere anche veloce come accaduto in altri paesi. Il fatto che Omicron 2 sia stata rilevata in Italia non è un problema e non deve creare allarme perché è una ‘sorella’ della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali. Le varianti ci saranno perché lo dice la storia dei virus, dobbiamo essere attenti e sequenziare”. E’ quanto dichiarato all’Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, facendo il punto sulla situazione epidemiologica.