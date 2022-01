Covid, basta restrizioni nel Regno Unito: Johnson annuncia la revoca del Green Pass e dell’obbligo di mascherine

MeteoWeb

Addio restrizioni anti-Covid in Inghilterra: il premier Boris Johnson ha annunciato alla Camera dei Comuni, dopo il Question Time, la decisione di revocare la raccomandazione del lavoro da casa, il mini Green Pass vaccinale britannico e l’obbligo di mascherine ovunque, fra le misure del “Piano B” adottato contro Omicron.

Le restrizioni verranno abbandonate la prossima settimana, alla scadenza in programma il 26 Gennaio.

Da domani le mascherine non saranno necessarie in classe e anche l’indicazione di mantenerle nelle aree comuni verrà rimossa a breve. Il governo tuttavia continuerà a suggerire l’uso delle mascherine in luoghi affollati, ha aggiunto Johnson.

Il premier ha affermato che gli ultimi dati mostrano che i contagi sono in calo e che gli scienziati credono che l’ondata di variante Omicron abbia raggiunto il picco nazionale. Il Paese può dunque tornare al “Piano A”.