Covid, bozza decreto: con 3 contagi alla superiori non vaccinati in Dad. Alle elementari tutti a casa con 2 contagi

Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie, invece, la Dad dovrebbe scattare solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, con fino a due casi p prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2. Questa la proposta del Governo sulle misure per le quarantene, in vista del ritorno in classe a gennaio. E’ quanto prevede la Bozza del decreto sulle nuove misure anti-Covid.