Covid, Brasile: rinviato ad aprile il Carnevale di Rio de Janeiro

MeteoWeb

A causa della pandemia, le sfilate del Carnevale di Rio de Janeiro e di San Paolo in Brasile, previste a Febbraio, sono state rinviate ad Aprile. “I comuni di Rio e di San Paolo hanno deciso di rinviare le sfilate delle scuole di samba” a causa “della situazione attuale della pandemia in Brasile e della necessità di preservare vite,” è stato spiegato in un comunicato diffuso congiuntamente dal città di Rio e San Paolo.

Il Brasile ha registrato 166.539 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, cifra che porta il numero medio di casi nell’ultima settimana a 117.797 al giorno. Si tratta della media giornaliera più alta dall’inizio della pandemia, 38 volte superiore a quella registrata meno di un mese fa, lo scorso 23 Dicembre, quando, prima dell’arrivo della variante Omicron, il Brasile aveva visto i contagi scendere ai minimi da 20 mesi.