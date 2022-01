Covid, ipotesi modifiche di conteggio dei ricoveri: “esclusi i positivi asintomatici in ospedale per altre cause”

MeteoWeb

“I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per coronavirus ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come ‘caso’ Covid ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell”Area Medica Covid’, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti“: è quanto sarebbe previsto da una circolare del Ministero della Salute, che, in base a quanto apprende l’Adnkronos Salute, sarebbe pronta ma ancora suscettibile di modifiche. L’eventuale provvedimento risponderebbe in modo positivo alla richieste delle Regioni sulle modifiche al calcolo dei casi Covid.

Il Ministero della Salute è però intervenuto in merito con una nota: “Relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa su modifiche al conteggio dei pazienti ricoverati si afferma che nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del Ministero della Salute. Fermo restando quanto riconosciuto ieri dall’Istituto superiore di sanità è ovviamente sempre aperta l’interlocuzione con le Regioni“.