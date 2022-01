Covid: casi triplicati in Australia, ma i piani di riapertura non cambiano

MeteoWeb

Nonostante in Australia sia stato registrato un numero record di quasi 40mila contagi da SARS-CoV-2, il premier Scott Morrison ha assicurato che i piani di riapertura economica non cambieranno: “Abbiamo cambiato marcia: stiamo riuscendo a convivere con il virus. Le persone possono continuare a lavorare, i bambini possono tornare a scuola quando ricomincia, le persone possono mantenere aperte le loro attività,” ha affermato Morrison.

L’Australia ha adottato una dura politica di chiusure per diverso tempo e le progressive riaperture dei confini internazionali sono iniziate dallo scorso Novembre. Negli ultimi giorni il numero giornaliero di contagi è triplicato.

“Si è cambiata marcia con Omicron e i requisiti per i test, l’isolamento e tutte queste cose sono cambiati perché Omicron, come sappiamo, è il 75% meno virulento e meno grave della variante Delta. Se uno viene ricoverato in ospedale ora è perché non è stato vaccinato o perché ha contratto Delta e non Omicron,” ha evidenziato il premier.