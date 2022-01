Covid, Ciccozzi: “il virus si sta adattando all’uomo e ‘raffreddorizzando’, con Omicron potrebbe bastare un anno”

MeteoWeb

La variante Omicron, che si sta rivelando più contagiosa ma meno pericolosa delle varianti precedenti del coronavirus SARS-CoV-2, potrebbe segnare il punto di svolta in questa pandemia. Le infezioni da variante Omicron “sono piu’ lievi, per questo si dice che il virus si stia ‘raffreddorizzando‘, sta iniziando il suo adattamento all’uomo e quindi sta diventando un normale coronavirus. Potrebbe volerci molto tempo o magari bastera’ quest’anno per completare l’adattamento, dipendera’ molto dalla pressione che noi faremo, tra mascherine e vaccino“, afferma Massimo Ciccozzi, direttore dell’unita’ epidemiologica all’Universita’ Campus Biomedico di Roma, intervenuto a Cusano Italia TV.

Queste due pressioni, ha spiegato, “faranno sempre di piu’ in modo che il virus andando avanti si endemizzi e diventi sempre di piu’ un nostro normale compagno di viaggio, un coronavirus normale che ci dara’ un po’ di raffreddore, un po’ di mal di gola, una febbricola. Non riusciremo ad eradicarlo come la SARS, che fece un altro spillover e sparì“. La variante Omicron, ha sottolineato, “e’ estremamente contagiosa, ha una contagiosita’ molto vicina a quella del morbillo. Abbiamo delle percentuali di prevalenza molto alte dalla Omicron, anche se la Delta ancora c’e’ e alcune infezioni sono ancora legate alla vecchia variante”.

Omicron, ha quindi precisato l’esperto, “attacca la gola piu’ che i polmoni. Questa e’ un’ottima notizia. C’e’ uno studio recente, fatto su cellule e quindi valido, che evidenzia come la crescita delle cellule nelle prime vie respiratorie sia molto imponente, al contrario di quanto avviene invece nei polmoni. Quindi si ferma nella prima via respiratoria, ecco perche’ uno dei sintomi e’ il mal di gola”.