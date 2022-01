Covid, Ciccozzi: “siamo nella fase di picco, probabile forte discesa dei contagi in settimana”

MeteoWeb

“Da alcuni giorni stiamo rilevando un leggero calo della velocita’ di crescita della curva dei contagi Covid: siamo in una fase di picco e probabilmente vedremo un forte calo dei casi verso meta’ della prossima settimana“. Lo afferma all’ANSA Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unita’ di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma.

Nell’ultimo periodo, spiega Ciccozzi, “si conferma una leggera contrazione della curva, ovvero una diminuzione della velocita di crescita, e siamo in una fase di picco a livello nazionale. Questo ci fa ben sperare che verso la meta’ della prossima settimana potremo avere un calo significativo del numero dei contagi”. Tale calo, chiarisce, “sara’ dovuto proprio alla maggiore presenza e circolazione della variante Omicron che, pure avendo determinato e determinando ancora un enorme numero di contagi, tuttavia grazie alle vaccinazioni ed al fatto che aumentano le persone gia’ immunizzate naturalmente per averla contratta, progressivamente non trovera’ piu’ terreno fertile per nuovi contagi se non tra i bambini. I contagi, quindi, dovrebbero calare, e lo si sta gia’ osservando“. Il virus SARS-CoV-2, sottolinea, “sta facendo cio’ che sa e deve fare, e cioe’ si sta adattando all’uomo. Dunque, se continueremo ad incentivare le vaccinazioni e ad applicare le misure prudenziali a partire dall’uso delle mascherine, arriveremo ad avere molto piu’ respiro verso la primavera e l’estate con il virus sotto controllo sia pure sempre circolante”.