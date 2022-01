MeteoWeb

“Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d’Aosta in arancione“. Lo dichiara in una nota il Ministero della Salute. Il passaggio avverrà lunedì 17 gennaio.