Covid, Costa: “supereremo il sistema a colori, è il momento di semplificare le regole a scuola”

Le Regioni hanno chiesto una semplificazione delle regole legate alla pandemia, considerando che l’attuale quadro è molto diverso rispetto al passato: nonostante un alto numero di contagi, la pressione sugli ospedali è molto più contenuta. Una delle principali richieste delle regioni è stata il superamento del sistema a colori. A questo proposito, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha risposto a una domanda sull’alleggerimento delle misure anti-Covid.

“C’è il tema di superare il sistema a colori, richiesta che arriva dalle regioni. Credo che andremo verso questa direzione. Mantenere la zona rossa come zona di controllo e monitoraggio, ma togliere ogni restrizione in quella zona significa dare fiducia ai cittadini, quei 47 milioni che si sono vaccinati e a tutte le attività economiche“, ha detto Costa al Tg1.

“Il quadro di oggi ci permette assolutamente di mettere in atto una semplificazione delle regole per le scuole“, ha aggiunto Costa, facendo due esempi. “Dobbiamo chiarire che una classe in didattica a distanza non significa quarantena ma autosorveglianza. Questa sarebbe una risposta importante per le famiglie e credo sia utile abolire anche il tampone per il rientro in classe dei ragazzi che sono in Dad”. Sulle scuole, ha concluso Costa, “c’è bisogno di semplificare le norme, lo chiedono le regioni, gli istituti scolastici, le famiglie”.