Covid, Crisanti: “i 100 euro sono una multa da commedia per un inutile obbligo vaccinale”

“Come disse Franceschiello all’esercito: ‘Facite ‘a faccia feroce’“. Il virologo Andrea Crisanti fa ricorso uno dei modi di dire, oggi considerato un falso storico, che circolavano sull’esercito di Francesco II di Borbone, per definire il valore della multa da 100 euro una tantum che è stata prevista per gli over 50 che evadono l’obbligo di vaccinazione anti-Covid deciso con l’ultimo decreto governativo. “Spaventateli, fategli la faccia feroce: questo è il senso, una trovata alla Pulcinella. Ormai siamo passati dalla tragedia alla commedia napoletana“, commenta Crisanti all’Adnkronos Salute. “E’ un obbligo da ridere. Uno spende di più se gli rimuovono la macchina. Un no vax dice: te li pago e buonanotte. Ma è soprattutto l’inutilità del provvedimento, mirato a 1,2 milioni di persone di cui perlomeno 300-400mila sono esenti. E’ come pensare che con un bicchiere d’acqua aumenti il livello di un lago“.