Covid, Di Maio sotto accusa: “è andato in missione a Tunisi positivo?”, lo staff smentisce e ricostruisce le date del contagio

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto il Covid: ieri lo staff ha reso noto che è già guarito, è negativo e “sta bene“.

Dato che si faceva riferimento al contagio avvenuto nel periodo natalizio, in molti si sono chiesti cosa sia accaduto durante la missione diplomatica in Tunisia il 28 Dicembre: la polemica è dilagata sui social, dove viene accusato di essere andato “in giro” infettando gli altri.

A fare chiarezza è stato lo stesso staff di Di Maio, che in una nota ha spiegato: “In occasione della missione in Tunisia dello scorso 28 Dicembre il ministro Di Maio, come da prassi prima di ogni missione, ha effettuato un tampone, che in data 27 Dicembre ha dato esito negativo. Anche un precedente tampone, fatto il 24 Dicembre, era risultato negativo. Al rientro dalla missione, come da consuetudine, Di Maio ha effettuato un nuovo test, risultato positivo (con carica bassa). A quel punto il ministro si è immediatamente messo in quarantena. Il successivo tampone, eseguito 24 ore dopo, ha confermato la positività“.